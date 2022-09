Pioli: “Prestazione sufficiente, non di alto livello. Si poteva fare meglio”

A Sky Sport, l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato così dopo l’1-1 in Champions League contro il Salisburgo

A Sky Sport, l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato così dopo l’1-1 in Champions League contro il Salisburgo: “Un buon risultato, prestazione sufficiente, ma non di alto livello. Loro sono partiti meglio di noi, poi ci siamo ripresi, potevamo fare meglio e volevamo la vittoria. Si poteva fare meglio. È mancata velocità, trovare soluzioni migliori, una posizione in campo della squadra più compatta e meno distante”.