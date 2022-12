Pioli: “Noi l’anno scorso partiti per vincere il campionato. Il derby di ritorno…”

Le parole del tecnico del Milan: "Vincerlo con questa determinazione ci ha fatto sentire che fosse un momento molto importante per la stagione"

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset per "I Re del Calcio", Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha raccontato così la sua esultanza nel derby di ritorno lo scorso anno: "Mi sembra un po' la corsa di Mazzone, il passo era quello. Noi siamo partiti ad inizio anno per cercare di vincere il campionato: arrivare al derby di ritorno dove sei sotto di 7 punti e nel risultato, è chiaro che vincerlo con questa determinazione ci ha fatto sentire che fosse un momento molto importante per la stagione".