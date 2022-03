Pioli: “Juve? A me fa paura l’Empoli. Inter fuori dalla Champions? Pensiamo a noi”

Le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Empoli

"Ibrahimovic dà tutto e tanto alla squadra in tutto quello che fa, per il suo carisma, per la sua qualità, per il giocatore intelligente che è in campo: sa quando riempire l'area e quando no. Sta un pochettino meglio, ci darà un grande supporto": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro l'Empoli. "L'Inter fuori dalla Champions? In settimana ci siamo concentrati solo su di noi. Se mi fa paura la Juve? A me fa paura l'Empoli domani. Abbiamo visto la partita dell'andata. Ci hanno creato qualche difficoltà e dobbiamo giocare bene".