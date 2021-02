SM – Pioli pensa all’Inter e schiera il Milan-2: solo 4 titolari contro Stankovic

Le ultime novità in casa Milan in vista della sfida contro la Stella Rossa in Europa League e con un pensiero a derby di Milano in programma domenica

Alessandro De Felice

Il Milan si prepara alla sfida d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro la Stella Rossa. Nella gara dello Stadio Rajko Mitic 'Marakana' di Belgrado, Stefano Pioli pensa all'Inter e il derby di Milano di domenica e fa turnover.

Sport Mediaset parla delle possibili scelte dell'allenatore rossonero: "Soltanto quattro titolari a Belgrado. Pioli si aspetta una reazione dopo la rovinosa caduta contro lo Spezia, ma non può non pensare al derby contro l'Inter di domenica, troppo vicino. In Serbia scenderà in campo quasi un Milan-2, con la prima da titolare di Mandzukic. Una questione balcanica, con il croato Rebic e il bosniaco Krunic, piazzato trequartista con Castillejo per Saelemaeker".

"Kjaer, Kessié e Calabria saranno in panchina, sostituiti da Tomori, Meité e Kalulu. Donnarumma, Romagnoli, Theo Hernandez e Bennacer saranno chiamati agli straordinari".