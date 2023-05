Calcio: Pioli, chi tiferò in City-Inter? Vinca il migliore Torino, 27 mag. (LaPresse) - "Per chi tiferò il 10 giugno? Vinca il migliore". Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro la Juventus in riferimento alla finale di Champions League tra Manchester City e Inter in programma il prossimo 10 giugno a Istanbul.