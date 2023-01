EDICOLA TS – Tranquillo Chiné, la Juve fa da sé. Pioli a picco: domenica derby di ansia totale

"Tranquillo, Chiné. La Juve fa da sé". Recita così il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola lunedì 30 gennaio 2023

Prestazione terrificante e umiliazione in casa contro il brillante Monza di Palladino. I bianconeri si penalizzano da soli: oggi le motivazioni del 1-5, giovedì la Lazio in Coppa Italia e con Pogba". Spazio anche al tracollo del Milan: "Il Milan si ritira, Pioli a picco. Tutti a rischio: domenica un derby di ansia totale"