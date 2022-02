Milan, Pioli: “Bello vincere così contro l’Inter. Scudetto? Gli ostacoli li supera chi crede”

Una partita di sofferenza, ribaltata in 3' dalla doppietta di Giroud. Alla fine, il Milan di Stefano Pioli si porta a casa il derby

"C'è grande orgoglio per aver vinto una partita così, in casa dell'Inter, contro una squadra così forte. Scudetto? Gli ostacoli sono insormontabili per chi non ci crede. Nel primo tempo abbiamo sbagliato le scelte, nella ripresa avevo bisogno di maggior freschezza. E' vero che nel primo tempo l'Inter ha fatto meglio, ma io mi porto dietro il coraggio dei miei giocatori, che hanno affrontato senza paura un avversario superiore in tante zone del campo. L'abbiamo ribaltata nel nostro momento non migliore. La forza mentale e il coraggio di questa squadra ci sono stati sempre, anche nel primo tempo. E' una soddisfazione per me, che lavoro da 2 anni su certi concetti. Andare sotto in una partita così difficile pesante e reagire così dà orgoglio a un allenatore.