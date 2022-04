Milan, Pioli: “C’è delusione, mancato solo il gol. Ci giocheremo lo scudetto fino alla fine”

Il Milan non va oltre lo 0-0 a San Siro contro il Bologna e non risponde in ottica scudetto a Napoli e Inter, che così recuperano due punti

Marco Macca

Il Milan non va oltre lo 0-0 a San Siro contro il Bologna e non risponde in ottica scudetto a Napoli e Inter, che così recuperano due punti. Ecco le considerazioni a DAZN di Stefano Pioli, tecnico rossonero:

"Ci è mancato il gol, ma la squadra ha fatto di tutto: ha calciato tante volte, ha giocato con intensità. Non siamo stati bravissimi negli ultimi metri. Tutte si giocano tanto, bisogna lottare. Il nostro errore è stato non segnare. La pressione? La squadra ha affrontato bene la partita, non siamo stati presuntuosi, abbiamo giocato una partita seria. Siamo più maturi rispetto al passato, i tifosi sono stati fantastici. Volevamo vincere, c'è delusione ma domani partiremo con il solito equilibrio e la solita fiducia. Dobbiamo continuare così. Analizzeremo bene questa gara per preparare meglio la prossima contro il Torino, che sarà difficile. Non ci tiriamo indietro, vogliamo arrivare fino alla fine in questa lotta. Abbiamo lavorato tanto per essere qui e proveremo a starci fino alla fine. Ho sempre detto che sarebbe stato un campionato equilibrato, saranno tre squadre a contenderselo fino alla fine".

(Fonte: DAZN)