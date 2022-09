Milan, Pioli: “Arbitri? Se fischi meno, i giocatori si adattano. Nel derby…”

"Vittoria sofferta in una partita combattuta. L'espulsione ci ha creato delle difficoltà, ma i ragazzi hanno combattuto fino all'ultimo su un campo non facile. Siamo migliorati rispetto alle ultime uscite. L'ammonizione di Leao? La prima non c'era secondo me, Rafa stava proteggendo la palla. Napoli senza Osimhen? Potremmo perdere più noi senza Leao e forse anche Rebic. Ora recuperiamo le energie perché è stata una settimana complicata. Penseremo prima alla partita di Champions League e poi al Napoli, che è una big. Arbitri? I giocatori si adattano al metro arbitrale. A Salisburgo i mezzi contatti non venivano fischiati e cercano di stare più in piedi, altrimenti si creano sempre discussioni. E' l'arbitro che decide, nessun giocatore cerca di rompere le scatole all'arbitro. Con troppi fischi si gioca poco e c'è poco ritmo. Nel derby, per esempio, ci sono stati 47' di tempo effettivo, che sono veramente pochi".