Pioli: “Ci siamo asciugati le lacrime. Ci giochiamo molto in tre partite”

A Sky Sport, l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha presentato il match contro la Sampdoria di questa sera. Ecco le sue parole dopo l’eliminazione in Champions League contro l’Inter: “Ci siamo asciugati le lacrime, ora si deve tornare a giocare con la voglia di vincere questa partita.

Messaggio di Giorgio Furlani conciliante? Assolutamente sì, per me e per noi che viviamo Milanello è normale, abbiamo sempre avuto il sostegno di club e dirigenti, siamo insieme quando le cose vanno bene e quando vanno meno bene, senza dimenticare i nostri fantastici tifosi”.