Milan, Pioli: “Il Napoli? Per noi cambia nulla, dobbiamo dare il massimo. Gara difficile”

Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN da Stefano Pioli, allenatore del Milan, prima della partita sul campo del Torino

"La partita del Napoli? I giocatori hanno riposato, io ho visto altro. Ma non cambia nulla nella preparazione della nostra partita, dobbiamo scendere in campo per dare il meglio. Siamo motivati, troveremo sicuramente delle difficoltà. E' una partita da interpretare al meglio".