Pioli: “L’anno scorso nessuno scommetteva sul Milan. Ora è uguale e vi dico…”

Si torna in campo dopo la sosta per le nazionali. Il Milan domenica fa visita alla capolista Napoli, ecco le dichiarazioni di Stefano Pioli in conferenza stampa verso il match: “Durante la sosta ho detto ai ragazzi che non è cambiato nulla. L’anno scorso a questo punto nessuno scommetteva su di noi. Quest’anno uguale, nessuno pensa che possiamo battere il Napoli, nessuno pensa che possiamo andare nelle prime quattro. Dipende da adesso e basta, da noi. Può essere una stagione gloriosa ma anche negativa o positiva. Dipende tutto da questi due mesi, in cui bisogna spingere al massimo.

Se giochiamo da Milan possiamo vincere, se non giochiamo da Milan rischiamo da perdere. Abbiamo tutte le caratteristiche per mettere in difficoltà il Napoli, io ho molta fiducia nei miei ragazzi, nella squadra, che sta bene fisicamente e mentalmente. Dobbiamo provare ad andare anche oltre i nostri limiti. Scetticismo? Io credo di allenare un gruppo molto responsabile e coese che sa lavorare in un certo modo e che non si fa condizionare troppo da quello che si dice fuori. Sappiamo che abbiamo un finale di stagione molto importante. Sappiamo che abbiamo fatto molto meglio in Champions e molto peggio in campionato, ma possiamo rimediare. Per le scelte di domani sceglierò i giocatori che mi permettono di fare la partita migliore, contando che anche i ricambi potranno fare la differenza in una partita così delicata".