Pioli: “Mi aspettavo questa risposta dal Milan. Roma-Inter? È presto per guardare la classifica”

Il Milan batte 2-0 il Torino e si conferma in testa alla classifica. Al termine della gara, ai microfoni di Dazn, ha parlato il tecnico dei rossoneri Pioli:

“Non sono stato sorpreso, mi aspettavo questa risposta. Siamo giovani, ma forti. Il primo tempo è stato di altissimo livello, nel secondo abbiamo un po’ sofferto, ma il Torino è in salute. Molto soddisfatto della partita di stasera. Dobbiamo continuare a lavorare così, troveremo sempre avversari tosti. Mi dispiace per l’ammonizione di Leao, non era giallo quell’intervento a centrocampo. Kessie è un giocatore completo, sta giocando con qualità anche in costruzione e negli inserimenti, è un punto di forza della squadra. Ha una mentalità positiva. Roma-Inter? Domani mattina ci alleniamo, poi ci guardiamo le partite. Sono due squadre che giocano bene, hanno giocatori di qualità e due grandi allenatori. Non è il momento di guardare la classifica. Ibra? Avevamo un programma chiaro, vedremo per martedì che scelte fare. Deve ritrovare una buona condizione”