Milan, Pioli: “Con l’Inter non eravamo noi stessi, con la Roma vittoria importante”

Intervistato da Sky Sport dopo Roma-Milan, Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha commentato così quanto accaduto all'Olimpico

"Non posso essere due sconfitte a toglierci le convinzioni che ci siamo creati in questo anno e mezzo di lavoro. Abbiamo fatto un primo tempo eccezionale. Giocavamo contro una grande squadra come la Roma. Una vittoria importante, che ci fa uscire da una settimana complicata. Tomori? Ha giocato con personalità, si è inserito subito nel derby di Coppa Italia. Ma oggi tutta la squadra ha lavorato bene in entrambe le fasi. Non siamo ancora una squadra completamente matura. Ma stiamo facendo qualcosa di importante: abbiamo 17 punti in più dell'anno scorso, siamo in Europa, siamo la squadra più giovane e quella che ha giocato di più. Contro Spezia e Inter non siamo stati noi stessi. Siamo secondi in classifica e nessuno se l'aspettava, sappiamo qual è il nostro percorso. Quest'anno ci sono 7 squadre veramente forti, arrivate fra le prime quattro non sarà facile. Sappiamo di aver deluso i tifosi nel derby, abbiamo fatto fatica a metabolizzarlo. Ma crediamo nelle nostre qualità".