Pioli: “Sconfitta che fa male, ci siamo innervositi. Champions? Non c’entra nulla”

Il tecnico del Milan ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida persa a San Siro con il Sassuolo

"La sconfitta fa male, come quella di settimana scorsa. Vogliamo ottenere risultati diversi, non abbiamo giocato una partita ai nostri livelli. Abbiamo subito troppo a livello mentale il pareggio loro, dobbiamo portare avanti il nostro modo di giocare. Ci siamo innervositi e abbiamo perso lucidità. 7 gol in due partite sono troppi. La Champions League non c'entra niente, siamo costruiti per giocare in tutte le competizioni".