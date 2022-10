Pioli: “Se vogliamo lo scudetto dobbiamo fare tantissimi punti. Vittoria nel momento giusto”

"Bisogna fare tantissimi punti se voglia pensare di poter rivincere il campionato. Potevamo dare una direzione precisa alla partita, poi ci siamo disuniti e abbiamo concesso spazio. Nelle difficoltà abbiamo reagito e trovato il gol della vittoria. Hernandez? Il movimento può portare dentro un giocatore e lasciare solo Leao con l'uno contro uno. Abbiamo trovato meno Theo ma perché Faraoni l'ha marcato dentro al campo. Dentro questa partita c'erano tante motivazioni: terza vittoria consecutiva, migliorare il ruolino in trasferta e sfruttare la settimana libera. Vittoria giusta nel momento giusto che ci consentirà di preparare bene le prossime partite. Non semplice per Adli, ma credo si sia mosso bene. Origi mi è piaciuto, si è sbloccato dall'infortunio che ha avuto. ha qualità e forza e ora potrà alternare i due attaccanti. Devo dare minuti anche a Messias, spero di recuperare tutti e avere a disposizione il maggior numero di giocatori possibile".