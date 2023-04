Pioli: “Semifinale? Soddisfazione per il percorso fatto. Dedicata ai tifosi”

Dopo la semifinale di Champions League conquistata contro il Napoli, Stefano Pioli ha parlato a Skysport del suo Milan che affronterà nella prossima gara chi si qualificherà domani sera nella gara tra Inter e Benfica. «È normale dopo queste serate essere la persona più felice del mondo, è un'emozione grandissima, è andato tutto per il meglio e siamo contenti. Sono soddisfazioni per il percorso fatto, costruito, per i miei giocatori e i tifosi che ci hanno aiutato nei momenti difficili della stagione, se siamo così è anche per loro».