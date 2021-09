Pioli: “Spezia, dimensioni del campo non adatte. E non è corretto perché…”

Così il tecnico del Milan: "Era una partita che temevo perché le dimensioni del campo non sono quelle adatte, non sono omogenee"

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sullo Spezia, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha espresso la sua lamentela nei confronti delle dimensioni del campo della squadra ligure, a detta sua non regolari: "Era una partita che temevo perché le dimensioni del campo non sono quelle adatte, non sono omogenee. E permettetemi di dire che non credo che sia corretto. In Serie A le dimensioni del campo devono essere tutte uguali per dare a tutti la possibilità di giocare sulla stessa superficie".