Milan, Pioli: “Tottenham? Lo conosco bene perché conosco Conte”

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato così in vista dell'impegno di Champions League di martedì contro il Tottenham di Antonio Conte: "La Champions è quello che abbiamo voluto e meritato. Dagli ottavi in poi chiunque sarebbe stato un avversario molto difficile e competitivo, soprattutto le squadre inglesi. Ci saremo, partita difficile. Il Tottenham lo conosco bene perché conosco Conte, ha vinto meritatamente con il City.

Arriva nel momento giusto, questa vittoria ci pulirà un po' la testa e un po' lo spirito. Saremo pronti a giocare una partita al massimo delle nostra possibilità. Non posso fare altro che i complimenti ai nostri tifosi, anche per loro è stato un periodo difficile. Il fatto che ci continuano a sostenerci non può che aiutarci. Martedì ci sarà un pubblico dalle grandi occasioni e vogliamo essere all'altezza del pubblico e della Champions".