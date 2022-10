Pioli: “Trasferta Verona sempre difficile da preparare. Dobbiamo fare ancora di più”

Il rammarico più grande in questo inizio stagione, per Pioli, resta la sconfitta contro il Napoli. "Il bilancio in campionato sarebbe stato molto positivo - ammette il tecnico - se non avessimo perso perché credo che, per come la squadra ha giocato, meritassimo altro. Sappiamo che dobbiamo continuare così e che possiamo fare meglio. Abbiamo subito qualche gol di troppo nonostante avessimo concesso poco agli avversari - spiega l'allenatore rossonero -. Dobbiamo e possiamo fare ancora di più, ci prepariamo per affrontare al meglio questo troncone di campionato che sarà molto particolare". (ANSA).