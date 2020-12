Milan, Pioli a Sky: “Gettate fondamenta importanti. Juve e Inter favorite per lo scudetto”

Con la vittoria all’ultimo respiro contro la Lazio a San Siro, il Milan risponde all‘Inter e chiude in vetta alla classifica di Serie A il 2020. Ai microfoni di Sky Sport, ecco le parole dell’allenatore rossonero:

SODDISFAZIONI – “Stiamo prendendo tanto dalle prestazioni, ma anche dall’ambiente. I nostri tifosi ci hanno fatti emozionare. Cerchiamo di dar loro soddisfazioni, loro ci danno passione. Siamo contenti di riuscire a dare delle soddisfazioni. Non abbiamo vinto niente, ma il percorso è quello giusto. Dal club, che mi ha dato una squadra forte, ai giocatori. Vogliamo migliorare. La mia squadra non mi sorprende. Non ho parlato delle assenze perché ho giocatori importanti. Siamo squadra e questi sono momenti che bisogna superare. Una grande vittoria contro una squadra molto forte”.

VOTO ALTO – “Do un voto altissimo a tutto l’ambiente Milan. Portiamo a casa consapevolezza di aver trovato un modo di lavorare e stare insieme. E’ un percorso agli inizi, ma abbiamo gettato belle fondamenta. Non posso dimenticare quanto Ibrahimovic abbia fatto per far crescere tutti. Con lui in campo siamo più forti. Mercato? Se possiamo migliorarci, si farà. Non ho chiesto nulla di particolare”.

DERBY PER IL TITOLO? – “Derby di Milano per lo scudetto? Continuo a dire che Juve e Inter sono favorite per lo scudetto. Lo testimoniano gli organici e gli investimenti. Se questa sarà la classifica anche ad aprile, allora si vedrà“.

