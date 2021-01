Piotti sicuro: “Scudetto? Juve inferiore, cederà lo scettro alle milanesi. Inter e Milan…”

Ottorino Piotti, ex calciatore di Milan e Atalanta, ha parlato a TuttoMercatoWeb dei rossoneri e delle possibilità di vincere il titolo: “Innanzitutto direi che per i rossoneri mi pare l’anno giusto, è stato trovato l’assetto azzeccato, la società e l’allenatore hanno fatto quadrato e ci sono tutti gli ingredienti per ambire allo scudetto“.

Che percentuale si sente di dare al Milan?

“Visto come vanno le cose dico 50% per Inter e Milan anche se il campionato è lungo. Però sono questi i momenti che determinano. La Juve invece la vedo un po’ inferiore e poi più avanti avrà anche la testa alla coppa. Quest’anno ho l’impressione che i bianconeri cederanno lo scettro alle milanesi”.