Pippo Inzaghi: “Simone da Inter, non avevo dubbi. Lotterà per lo scudetto”

Le parole del fratello dell'allenatore nerazzurro nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport

Spazio alle parole di Pippo Inzaghi sulla Gazzetta dello Sport di oggi. L'ex attaccante, ora allenatore del Brescia, ha parlato anche di suo fratello Simone, arrivato all'Inter in estate: «Dimostra di valere un grande club? Non avevo dubbi. E bisognerebbe ricordarsi le cessioni di Hakimi e Lukaku e il problema di Eriksen. Simone ha trasmesso serenità all’ambiente. Sarebbe già una stagione positiva se passasse il turno in Champions, cosa che all’inter non succede da tempo, e finisse tra le prime quattro. Ma credo che lotterà per lo scudetto fino alla fine».