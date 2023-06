Le parole dell'ex attaccante: "Ha fatto 5 finali in due anni all'Inter, al di là che in campionato poteva fare meglio, così come tutte le altre"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Pippo Inzaghi ha parlato così del fratello Simone e del suo lavoro all'Inter: "Simone ha dimostrato di essere diventato un fuoriclasse, al di là del campo, per come ha gestito le critiche ingiuste, alcune fatte ad arte. Ha fatto 5 finali in due anni all'Inter, al di là che in campionato poteva fare meglio, così come tutte le altre".