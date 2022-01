L’accusa a Piqué: “Guadagni troppo”. E lui posta la foto dell’estratto conto

Accusato da opinionisti vari e sui social, Piqué ha voluto rispondere a queste insinuazioni

Accusato da opinionisti vari e sui social di essere una delle cause della mancata permanenza di Lionel Messi a Barcellona, Gerard Piqué ha voluto rispondere a queste insinuazioni in maniera insolita. Il difensore ha esaurito la pazienza dopo che certe 'accuse' sono state ribadite su TV3, quando nel corso di uno dei programmi dell'emittente sono state fatte delle cifre ed è stato detto che i 28 milioni lordi all'anno percepiti da Piqué sono stati, assieme ai 23 di Sergio Busquets e ai 20 di Jordi Alba e Umtiti, una delle cause del mancato rinnovo di Messi.