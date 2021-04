Juventus, Pirlo: “Agnelli l’ho visto sereno. Minacce Uefa? Non abbiamo paura”

Le parole del tecnico bianconero: "È il nostro lavoro e siamo convinti di poter finire la stagione sui nostri obiettivi. Siamo sereni su quello che poi deciderà la UEFA"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Fiorentina, Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato così della possibile influenza della Superlega sulle prestazioni dei suoi: "Normale che prima della partita di Parma c'erano state tante voci, si parlava solo di Superlega e magari ha influenzato un po' la testa dei giocatori'. Ma l'obiettivo è quello di qualificarci in Champions. Noi abbiamo in testa questo, dobbiamo vincere le partite e raggiungere l'obiettivo. Le voci che ci sono ora non ci cambiano niente, sappiamo cosa fare e come dobbiamo farlo. Se ne parlerà a lungo ma la concentrazione sarà ancora di più su quello che dobbiamo fare".