Pirlo: “Primo tempo bruttissimo. Futuro? Le aspettative erano diverse, non ritengo di…”

Il commento dell'allenatore bianconero al termine della gara con la Fiorentina

Al termine della gara pareggiata contro la Fiorentina, Andrea Pirlo ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. Questo il commento dell'allenatore bianconero: "Abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo e invece dovevamo affrontarlo in un altro modo perché era una gara fondamentale per la corsa alla Champions. Eravamo sempre in ritardo, poco aggressivi, non abbiamo attaccato la profondità, una serie di cose che ci ha portato a fare un brutto primo tempo, meglio nel secondo".

"Dovevamo affrontarla in un altro modo. Futuro? Le aspettative iniziali erano diverse, non ritengo di aver compiuto il lavoro come volevo e come volevano tutti. Ora ogni partita che passa imparo sempre qualcosa. Delle prospettive iniziali non sono contento e non è contenta credo la società".