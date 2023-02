Pirlo: “Conte è stato uno dei migliori allenatori della mia carriera”

Le parole di Pirlo su Conte: "Da lui ho imparato tante cose. A volte ci parlo, per me è stato molto importante"

Intervenuto ai microfoni del Daily Mail, Andrea Pirlo, attuale tecnico del Fatih Karagumruk, ha parlato così di Antonio Conte: "Da lui ho imparato tante cose. A volte ci parlo, per me è stato molto importante capire la sua mentalità perché è stato uno dei migliori allenatori della mia carriera. La mentalità vincente è la chiave, la concentrazione, ti mette sempre su una buona direzione per lavorare".