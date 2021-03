Pirlo: “Inter-Atalanta? La guarderò sul divano da disinteressato”

Il tecnico della Juve ha parlato a Sky Sport, alla vigilia della sfida col Porto, anche della gara che giocherà l'Inter questa sera

"Non bisogna sbagliare domani, sappiamo l'importanza della gara che è enorme. Ci giochiamo la qualificazione e la Champions League dà sempre sensazioni particolari. Dovremo affrontarla con attenzione e lucidità, dovremo restare in partita. Non serve frenesia. Chiellini? Ho ancora domani per valutare e scegliere. Inter-Atalanta? La guarderò, dopo aver fatto le mie cose mi metterà sul divano e la guarderà da disinteressato".