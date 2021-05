Pirlo: “Con l’Inter sarà una partita bella e importante. Ci prepareremo al meglio”

Al termine della gara contro il Sassuolo, il tecnico bianconero ha commentato la vittoria della Juve ai microfoni di Sky Sport

"Poi dopo il rigore parato da Buffon ci siamo ripresi. La Champions? Sapevamo che non siamo più padroni del nostro destino. Noi dobbiamo pensare a fare il nostro che è già difficile. Sono uscite tante voci in questi giorni, l'ultima è che io e Gigi abbiamo litigato. Una roba da gossip sportivo che non voglio nemmeno commentare. L'Inter? Giochiamo per vincere perché è l'unico risultato che abbiamo a disposizione. Sarà una bella partita e importante perché ci consentirà ancora di sperare nel quarto posto. Adesso ci prepareremo al meglio per questa gara".