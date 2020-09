Juventus, Pirlo: “Inter migliore di noi? Non lo so, ce la giocheremo. Hanno gente di qualità”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato così della profondità della rosa dell’Inter, anche a fronte delle sostituzioni operate ieri da Antonio Conte: “Non so se la loro squadra è meglio della nostra, sicuramente è migliore dell’anno scorso. Si sono rinforzati, hanno messo gente di qualità. Noi siamo una squadra con tanti giocatori bravi, non so chi è meglio: ce la giocheremo fino alla fine. Ai ragazzi ho detto che sarebbero state importanti le sostituzioni, anche vedendo cosa è successo ieri all’Inter: i giocatori che sono entrati l’hanno fatto nel modo giusto e hanno cambiato la partita”.