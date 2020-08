Pirlo si ispira a Conte: “Raggiungere lo spirito di coesione della sua Juve. Su Dybala…”

Lo spirito della nuova Juventus si ispira ad Antonio Conte. A dichiararlo in conferenza stampa il nuovo allenatore bianconero, Andrea Pirlo. A proposito dell’entusiasmo da infondere in tempi brevi all’ambiente ha commentato: “In effetti c’è pochissimo tempo perché già in questo fine settimana andranno in Nazionale. Dovremo sfruttare tutti i momenti per arrivare preparati. Magari raggiungere lo spirito di coesione della Juventus di Conte, mi piacerebbe riportare questo dna del lavoro del sacrificio e del lavorare l’uno per l’altro perché solo così si possono arrivare agli obiettivi”.

Dybala in, Higuain out: “Sono convinto di essere al posto giusto nel momento giusto. Per quanto riguarda i moduli potranno variare di partita in partita: difendere a 3 e impostare a 4. Con Ronaldo abbiamo già chiacchierato. E avremo tempo di parlare di tattica e ruoli. Dybala non è mai stato sul mercato. Fa parte del progetto. Se possono convivere in campo? Basta che ci sia sacrificio e abnegazione. Più giocatori di qualità ci sono meglio è. Con Higuain ho parlato, lo ammiro tantissimo ha fatto un ciclo importante qui però parlando anche con il ragazzo abbiamo deciso che le strade si devono separare. I cicli finiscono, lui è stato messo da parte ma da persone serie abbiamo deciso così”.

Inter più avanti? “Si parte tutti da 0 punti, i punti vanno conquistati e le gare giocate. questo è stato un anno difficile perché il covid ha fatto saltare tutti i piani, bisognerà programmare bene però abbiamo persone adatte a questo e ci stiamo preparando per far sì che vada tutto bene”.

Mercato e richieste: “Sono l’allenatore ed è normale che voglia certi tipo di giocatori. Sto parlando con la società, abbiamo degli obiettivi, però non vengo qua a dirli a voi. Sono l’allenatore ed è giusto che abbia certe idee in testa e certi giocatori come obiettivi. Se ci sarà molto da cambiare? No, vedremo”.

