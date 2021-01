Pirlo: “Dopo l’Inter ci siamo ricompattati e abbiamo ripreso a lavorare con entusiasmo”

Il tecnico della Juve Andrea Pirlo ha parlato dopo la vittoria di oggi sul Bologna. Queste le dichiarazioni del tecnico bianconero ai microfoni di Dazn:

“Era importante dare intensità e lo abbiamo fatto bene nel primo tempo dove abbiamo avuto tante occasioni. Se non fai gol le partite rimangono in bilico, siamo stati bravi a trovare gli spazi. Arthur ci dà i tempi giusti per uscire. Ci siamo ricompattati e abbiamo visto dove avevamo sbagliato e abbiamo ricominciato a lavorare con entusiasmo. Siamo una squadra forte e dipende solo da noi. Normale che si vorrebbe avere sempre il dominio e non prendere ripartenze, a volte le preventive escono bene e altre no. Se porti tanti giocatori in fase offensiva può capitare. Chiellini rientro importanti, siamo contenti per lui perché non ha avuto problemi. Szczesny portiere importante”.