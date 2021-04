Pirlo: “L’obiettivo ora è di arrivare tra le prime 4. Champions e scudetto due delusioni”

Il tecnico della Juve ha parlato dopo la vittoria di questa sera contro il Napoli

"Abbiamo lasciato troppi punti per strada, non siamo stati incisivi in partite che potevano essere abbordabili. Quando hai questo spirito il risultato lo porti a casa. Sono abituato, il ruolo dell'allenatore è questo. Trovare positivi il giorno prima della partita non è facile, speriamo possa finire tutto presto. Ho intrapreso questo percorso ad agosto cercando di fare un certo tipo di gioco. Siamo arrivati scarichi in alcune partite, pensando fosse facile con partite più indietro in classifica. Dybala è un valore aggiunto per qualsiasi squadra e anche per la Juve, ha ancora un anno di contratto, speriamo di riuscirlo a tenere. Ho fatto tante cose sbagliate, ma le rifarei. Normale a volte sbagliare, ma mi serviranno per il futuro. È stato un campionato complicato per tutti, mi servirà per il futuro. Dagli sbagli posso trarre conclusioni per non ripetere gli errori. L'obiettivo è arrivare tra le prime 4, arrivare davanti è difficile. Dobbiamo vincere questo mini campionato di 10 gare e poi puntare alla finale di Coppa Italia. Rimpianti? Sia scudetto che Champions, alla Juve gli obiettivi non li scegli. Potevamo andare avanti in Champions, siamo mancati all'appuntamento. Nelle settimane successive abbiamo perso col Benevento e ci ha tolto qualcosa nella lotta per lo scudetto. Due grande delusioni".