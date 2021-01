“Chi è primo resta sempre la squadra da battere, ora è il Milan: ma noi prendiamo responsabilità, la Juve vince da nove anni, è normale avere le pressioni”: così il tecnico bianconero, Andrea Pirlo, sulla corsa scudetto con i rossoneri ancora in testa alla classifica.

“A San Siro è stata una bella vittoria, arrivata in un momento importante – aggiunge l’allenatore – ma se non vinciamo domani non è servito a nulla.E i tre punti di domani sono ancora più importanti”.

(ANSA)