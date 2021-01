Pirlo: “Partita importante per noi, non guardiamo chi sta sopra. Tra qualche mese guarderemo”

La Juve batte il Milan 3-1 a San Siro e si rilancia in campionato fermando la capolista. Al termine della gara, il tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Era una partita importante per noi, non abbiamo guardato i risultati di chi ci stava sopra. Partita per partita, poi tra qualche mese guarderemo dove saremo. Abbiamo fatto una buona partita, Rabiot era fresco e aveva voglia di giocare. Quando è in condizione può fare qualsiasi cosa. Bentancur ha rischiato di prendere il giallo ed era stanco e abbiamo deciso di toglierlo. Gol Milan? Prima bisogna fischiare il fallo, poi guardiamo agli errori. Danilo è andato avanti, ma anche il resto della squadra poi si è posizionata male. Alla Juve tutti titolari e non titolari, ho la fortuna di poter scegliere. Dybala non sta ancora benissimo, aspettiamo solo che sia al 100%. Rinnovo? Non mi interessano i contratti. Avevamo studiato il fatto di mettere un giocatore che puntasse Hernandez, in modo da tenerlo bloccato”.