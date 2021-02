Pirlo: “Rigore dubbio, a noi l’avrebbero dato? Che casini fosse successo alla Juve”

Il tecnico della Juve ha parlato al termine della sfida persa in casa del Napoli commentando il rigore concesso ai partenopei e trasformato da Insigne

"Non abbiamo ricevuto un tiro in porta, abbiamo perso per un episodio dubbio. Siamo contenti della prestazione, peccato per il risultato. Abbiamo fatto girare la palla poco velocemente. Episodio dubbio? Così ogni contatto diventa rigore, non oso immaginare se fosse successo a noi... Ci sarebbero stati molti più casini, ma andiamo avanti. E non so se ci sarebbe stato dato un rigore così. Oggi gli episodi hanno fatto quello che dovevano fare. Gli episodi li accettiamo, ma contro la Juve sono valutati diversamente, siamo sulla bocca di tutti. Davanti abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, ottima partita, è mancata solo la lucidità sotto porta. Non vince chi fa più gol, la cosa importante è creare occasioni. Oggi le abbiamo create, il portiere è stato il migliore in campo. Siamo contenti della prestazione, il campionato lo rivedremo a marzo. Se facciamo gol le partite le portiamo a casa".