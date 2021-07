Sky – Pirola, affare definito col Monza. Prestito con riscatto e contro-riscatto per l’Inter

Il giovane difensore giocherà ancora con il Monza e presto si inizierà ad allenare col nuovo tecnico Stroppa

L'Inter lavora al mercato in uscita. Tra i giocatori che saluteranno presto il club nerazzurro c'è anche il giovane difensore Pirola. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, è ormai definito il ritorno del giocatore al Monza. Pirola vestirà ancora la maglia del Monza nella prossima stagione, un'operazione in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto per i nerazzurri.