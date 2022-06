Lussemburgo-Italia U21, formazione: Pirola titolare, Esposito e Oristanio in panchina

Torna in campo l'Italia Under 21, che alle 18 affronta il Lussemburgo in una gara valida per la qualificazione al prossimo Europeo di categoria. Il ct Nicolato schiera i suoi ragazzi con il 4-2-3-1: al centro della difesa c'è Pirola al fianco di Lovato, in mezzo al campo spazio al debuttante Miretti. In avanti fiducia a Pellegri, con Esposito e Oristanio in panchina.