Salernitana, Pirola: “Finalmente è ufficiale! Carico per la nuova avventura”

Con un post su Instagram, Lorenzo Pirola, diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Salernitana, ha esternato la sua contentezza per la nuova avventura in Campania. Ecco le sue parole: "Finalmente è ufficiale! Sono molto contento e carico per questa nuova avventura. Forza Salernitana". Ecco il post: