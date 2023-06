Pirola-Salernitana, riscatto a 5 mln. Plusvalenza Inter: “Nessuna opzione verrà esercitata”

Il difensore, dopo l'ottima stagione disputata, sarà riscattato dai campi. L'Inter non eserciterà alcuna opzione per il giocatore

All'Inter rientreranno tanti giocatori dai prestiti. Non sarà tra questi il difensore Lorenzo Pirola . Dopo l'ottima stagione disputata quest'anno il giocatore verrà riscattato dalla Salernitana e giocherà ancora in Campania il prossimo anno.

"La Salernitana si muove comunque sul mercato, vuole innanzitutto confermare i calciatori più bravi. Nessuna sorpresa per l’azzurrino Lorenzo Pirola che giocherà ancora in Campania; per il riscatto saranno pagati 5 milioni all’Inter che non eserciterà alcuna opzione e realizzerà così una plusvalenza. Pirola, diventato uno dei punti di forza della squadra nella seconda parte del torneo, è attualmente impegnato con l’Under 21", riporta La Gazzetta dello Sport.