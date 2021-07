Pirola al Monza, Stroppa: “I calciatori arrivati sono funzionali alla nostra idea”

Le parole del tecnico del Monza: "Tra i ragazzi vedo la giusta predisposizione, anche mentale, al lavoro richiesto, e questo è fondamentale"

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti al ritiro del Monza, il tecnico Giovanni Stroppa ha commentato così il mercato operato dalla società, che tra gli altri ha preso Lorenzo Pirola dall'Inter: "C'è stata la possibilità di dare continuità al lavoro iniziato a Monza, fortunatamente le cose sono andate al meglio, ma è chiaro che dobbiamo andare per gradi: abbiamo migliorato e integrato il lavoro fisico, come primo step sono soddisfatto. I calciatori arrivati sono funzionali all'idea di come mettere in campo la squadra, tra i ragazzi vedo la giusta predisposizione, anche mentale, al lavoro richiesto, e questo è fondamentale, come la cultura del lavoro e il portare tutto sul campo".