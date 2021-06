Inter, Pirola resta a Monza: prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Il difensore nerazzurro, classe 2002, vestirà la maglia biancorossa anche nella prossima stagione: affare in chiusura

Lorenzo Pirola resta a Monza: il difensore dell'Inter, dopo aver trascorso l'ultima stagione in prestito in biancorosso, proseguirà la sua crescita con la stessa maglia. Secondo quanto scrive gianlucadimarzio.com, i due club avrebbero trovato l'accordo per prolungare la permanenza in Brianza del talentuoso classe 2002: