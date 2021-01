Pirola, Pescara e Spal in pressing. Il Monza non ha ancora aperta, parti al lavoro

Il prestito al Monza non ha dato l’effetto sperato in estate per Lorenzo Pirola. Sono finora solo due le presenze in maglia biancorossa con soli 33′ all’attivo.

“Scarno bottino per Pirola, che infatti sta prendendo in considerazione la possibilità di andare a cercare spazio altrove. Un po’ come accaduto per Sebastiano Esposito, che sei mesi prima della scadenza del prestito ha lasciato la Spal per accasarsi al Venezia. Al momento il Monza non ha aperto all’interruzione anticipata del contratto del difensore, ma le parti stanno lavorando nel tentativo di trovare un’intesa. Adesso su Pirola c’è l’interesse di Pescara e Spal, pronte a garantirgli maggiore spazio”, si legge su Calciomercato.com.