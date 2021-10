Piscedda: “Mi aspetto una Lazio con orgoglio e temperamento, ma contro l’Inter può pesare…”

L'ex Lazio Massimo Piscedda ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb alla vigilia della sfida tra i biancocelesti e l'Inter

Nel corso di TMW News, l'ex Lazio Massimo Piscedda è intervenuto in collegamento per parlare della sfida tra la squadra di Maurizio Sarri e l'Inter del grande ex Simone Inzaghi: