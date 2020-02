Pisoni (il Giornale): “Inter stranamente molle. Eriksen? Un lusso che Conte non vuole concedersi”

Pesante sconfitta per l’Inter all’Olimpico con la Lazio e nerazzurri ora a tre punti dal primo posto e dietro anche alla Lazio. Della gara dei nerazzurri ha parlato il giornalista Davide Pisoni su il Giornale:

“L’ Inter fa scena muta in una notte da scudetto. Senza idee e senza nemmeno cattiveria. In imbarazzo con una squadra che si mette a specchio. E questa non è una novità. Piuttosto sorprende l’atteggiamento dei nerazzurri, stranamente molli, in particolare nella ripresa. Invece che fosse cambiato qualcosa nell’approccio alle gare si era già notato. Perché più che nei nomi arrivati a gennaio, l’Inter è cambiata nell’anima. Da qualche settimana è più riflessiva e meno aggressiva. Quello che Conte ha conservato è la verticalità, quelle ripartenze che spaccano in due gli avversari.

Soprattutto la conferma che il danese è un lusso che il tecnico non vuole concedersi in questo momento, per non correre il rischio di pregiudicare l’equilibrio. Conte per un tempo ha concesso solo la distanza all’attacco avversario, mentre ha blindato l’area. Ma appena l’ha aperta è stata la fine, innescata dal rigore provocato dal fischiatissimo De Vrij, lui che due stagioni fa venne accusato di aver regalato la Champions alla sua futura squadra. Conte ha subito le mosse di Inzaghi: Lazzari e Correa erano le mosse per vincere. L’interista si è «ricordato» di Eriksen sui titoli di coda. Troppo tardi per evitare il secondo ko, il sorpasso della Lazio e scivolare al terzo posto. Per lo scudetto c’è ancora tempo, ma l’Inter che perde due volte in quattro giorni deve ritrovare la sua anima”.