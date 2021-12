Pistocchi: “4 squadre in 4 punti: tutte possono vincere lo scudetto e…”

L'analisi del giornalista: "Quattro squadre in quattro punti: e tutte hanno le potenzialità per vincere lo Scudetto"

Le vittorie di ieri di Inter, Milan e Atalanta hanno confermato come la lotta scudetto quest'anno in Serie A sia più agguerrita che mai. E' di quest'idea anche Maurizio Pistocchi, giornalista, che su Twitter ha analizzato brevemente l'andamento di questo campionato: "Quattro squadre in quattro punti: e tutte hanno le potenzialità per vincere lo Scudetto. E tutte, in modo diverso giocano per vincere".