Maurizio Pistocchi ha sottolineato come le dichiarazioni dell’ex arbitro Gavilucci mettano pesantemente in discussione quanto affermato da Nicola Rizzoli, in relazione alle polemiche per l’arbitraggio di Inter–Juve (2018): “L’ex-arbitro Gavillucci a Radio Marte sgancia la bomba: smentisce Rizzoli “Posso dire con certezza che le partite vengono registrate INTEGRALMENTE” e attacca Nicchi”.