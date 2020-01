Pistocchi, bordate al Milan: “Cosa diciamo di Pioli?”. E c’è la stoccata sulla mossa Ibra

Altra battuta a vuoto per il Milan di Stefano Pioli, che pareggia in casa con la Sampdoria e che vede la zona Europa ulteriormente allontanarsi. Dopo la partita Maurizio Pistocchi, noto giornalista, ha commentato così il momento dei rossoneri e il ritorno di Zlatan Ibrahimovic: “Cosa possiamo dire del Milan di Stefano Pioli? Dopo 11 partite, non si vedono nè i punti, 13 (media 1.18 a partita) nè il gioco. E cosa penseranno i giocatori di un allenatore che mette in campo un Campione arrivato da 4 gg e che è fermo da due mesi?”.