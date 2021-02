Gli screzi delle ultime settimane non hanno di certo aumentato l’appeal del nostro calcio in giro per il mondo. Si aggiungono, come sottolineato da Maurizio Pistocchi, ad altre vicende poco edificanti. Questo il tweet del giornalista: “Cercano di venderci il calcio italiano come un prodotto di elite, invece sembra essere diventato merce da osteria: scandali, risse, insulti e comportamenti anti sportivi. E lasciamo perdere i commenti in tv”.